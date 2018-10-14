نتانياهو يتوعد حماس "بضربات قوية جدا"

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:36 14/10/2018 حدث بتاريخ: 13:36 14/10/2018

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأحد حركة حماس بـ"ضربات قوية جدا" بعد تجدد أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليها الحركة.

وقال نتانياهو في الجلسة الأسبوعية للحكومة "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إن لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية. نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية"، وذلك بعد مقتل سبعة فلسطينيين الجمعة في تظاهرات عند حدود غزة وتعليق إسرائيل تسليم الوقود إثر موجة العنف.