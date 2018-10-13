طالبان تؤكد عقد لقاء في قطر مع الموفد الأميركي الى أفغانستان

الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في واشنطن في 27 إبريل 2016

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:15 13/10/2018 حدث بتاريخ: 16:07 13/10/2018

أعلنت حركة طالبان السبت أن وفدا عنها التقى المبعوث الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد في قطر لبحث سبل وضع حد للنزاع في هذا البلد، في أول تاكيد رسمي للقاء بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة.

وأوضحت الحركة في بيان أرسل إلى الصحافة أن "وفدا من المكتب السياسي (...) التقى فريق التفاوض الأميركي برئاسة زلماي خليل زاد" الجمعة في الدوحة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن حركة طالبان التقت مسؤولين أميركيين في تموز/يوليو بعد هدنة غير مسبوقة في حزيران/يونيو أثارت تفاؤلا بنجاح المفاوضات في وقف النزاع المستمر منذ 17 عاما. ولم يؤكد أي من الجانبين اللقاء.

لكن سلسلة هجمات نفذتها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية في الأشهر الأخيرة،طغت على التفاؤل بالتوصل الى السلام.

ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في كابول التعليق على بيان طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان أنه في اللقاء الأخير أبلغت طالبان خليل زاد بأن وجود قوات أجنبية في أفغانستان "عقبة كبيرة" أمام السلام.

وأضاف أن الجانبين "وافقا على مواصلة عقد لقاءات مماثلة".