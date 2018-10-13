مديرة صندوق النقد الدولي تقول إنها ستحضر مؤتمرا في السعودية

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:22 13/10/2018 حدث بتاريخ: 13:22 13/10/2018

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم السبت إنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاجارد ”في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة.

”تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات“.