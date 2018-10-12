اسرائيل تأمر بوقف فوري لتسليم شحنات الوقود الى قطاع غزة

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:24 12/10/2018 حدث بتاريخ: 23:24 12/10/2018

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الجمعة وقفا "فوريا" لتسليم شحنات الوقود الى قطاع غزة اثر تظاهرات ومواجهات عند السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقتل ستة فلسطينيين الجمعة في قطاع غزة برصاص جنود إسرائيليين وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الجيش الاسرائيلي انه اطلق النار وقتل فلسطينيين من دون ان يحدد عددهم. وقال ان "عددا من المهاجمين اتجهوا الى موقع للجيش الاسرائيلي. اطلق الجنود الاسرائيليون النار في اتجاههم وقتل المهاجمون".

ويعاني القطاع حصارا إسرائيليا شديدا منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقال مكتب ليبرمان في بيان انه اثر "احداث خطيرة" الجمعة، "امر وزير الدفاع بوقف تسليم شحنات الوقود لقطاع غزة في شكل فوري".

واضاف ليبرمان "صباح الجمعة، سلمت اربع شاحنات صهريج اتت من اسرائيل وقودا واندلعت اعمال شغب بعد ذلك. هناك محاولة خطيرة لاقتحام الحدود (الاسرائيلية) ومهاجمة الجنود".

وتابع ان حركة حماس التي تسيطر على القطاع "تواصل الاشادة بمنفذي الاعتداءات الارهابية".

وبعد تهدئة نسبية، شهدت الاسابيع الاخيرة تصعيدا للتعبئة الفلسطينية ضد الحصار الاسرائيلي لغزة. وتواصل الامم المتحدة ومصر جهودهما لارساء هدنة دائمة بين اسرائيل وحماس.

وتوصلت الامم المتحدة هذا الاسبوع الى اتفاق قضى بتسليم شحنات وقود للقطاع تحملت قطر كلفتها.

ومن شأن الوقود ان يزيد انتاج المحطة الوحيدة التي تزود القطاع بالكهرباء، علما بان ساعات التغذية راهنا لا تزيد عن اربع يوميا.