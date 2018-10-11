محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام 17 متهما في قضية تفجيرات الكنائس

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:26 11/10/2018 حدث بتاريخ: 15:31 11/10/2018

قضت محكمة عسكرية مصرية الخميس بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس ارتكبت عامي 2016 و2017 وقتل فيها نحو 75 شخصا، حسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا و(كذلك الاعتداءات على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في نيسان/ابريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (نيسان/ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فردا".