مصادر أمنية والأسرة: اعتقال الابن الأصغر للرئيس المصري السابق محمد مرسي

عبد الله مرسي الابن الأصغر للرئيس المصري السابق محمد مرسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 10/10/2018 حدث بتاريخ: 17:59 10/10/2018

قال ابن للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثلاثة مصادر أمنية إن الشرطة المصرية اعتقلت شقيقه الأصغر في وقت مبكر يوم الأربعاء في منزله غربي القاهرة.

وقال مصدران أمنيان إن الشرطة اعتقلت عبد الله مرسي بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“ تتصل بمقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأسبوع الماضي وتركزت على ظروف سجن والده.

وقال عبد الله في المقابلة إن الحالة الصحية لوالده تدهورت بسبب ظروف سجنه وإن الأسرة لا يسمح لها بزيارته إلا نادرا.

وقال أحمد شقيق عبد الله لرويترز إن ضباط الشرطة لم يبرزوا أمرا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وقالوا إنهم يصطحبونه لاستجوابه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.

ومرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين مسجون منذ إلقاء القبض عليه في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ولمرسي خمسة أبناء. وابنه أسامة مسجون ضمن مئات من أعضاء وقياديي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها الذين صدر عليهم حكم في الآونة الأخيرة في قضية فض اعتصام مؤيد لوالده.

وبعد عزل الرئيس السابق تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لحملة عنيفة.

ويقول مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد أعلن عزل مرسي بينما كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع، والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في مارس آذار، إنه يحاول القضاء على إسلاميين متشددين واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.