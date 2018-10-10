البحرية المغربية تطلق النار على زورق مهاجرين وتوقع جريحا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:36 10/10/2018 حدث بتاريخ: 17:20 10/10/2018

أعلن مصدر عسكري في الرباط الاربعاء ان البحرية الملكية المغربية أطلقت النار على زورق كان ينقل مهاجرين مغاربة، خلال عملية اعتراض قبالة سواحل العرائش (غرب)، فأصابت أحدهم بجروح.

وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس، طالبا التكتم على هويته، ان "الزورق المزود بمحرك والذي كان ينقل 58 مهاجرا، قام بمناورة عدائية حملت سفينة خفر السواحل على اطلاق النار بناء على اوامر قائدها".

وأصيب أحد المهاجرين في كتفه خلال عملية الاعتراض التي حصلت ليل الثلاثاء الاربعاء على ساحل الأطلسي، جنوب مضيق جبل طارق. ونقل الى مستشفى طنجة (شمال).

واوضح المصدر نفسه ان المهاجرين الآخرين، نساء ورجالا من كل الأعمار، أعيدوا الى الشاطئ وسلموا الى الدرك.

ووصل اكثر من 43 الف مهاجر الى اسبانيا منذ بداية السنة، منهم اكثر من 38 الفا عبر طريق البحر، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.

ونهاية الاسبوع الماضي وحده، أنقذت البحرية المغربية أو خفر السواحل الأسبان، أكثر من 1800 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط.

وفي 25 ايلول/سبتمبر، أسفرت عملية للبحرية الملكية ضد زورق سريع في البحر المتوسط، عن مصرع شابة مغربية واصابة ثلاثة بجروح. وبررت السلطات اطلاق النار ب "المناورات المعادية" التي كان يقوم بها الزورق، مشيرة الى ان المهاجرين كانوا مختبئين.

ويحاول مزيد من المغاربة مغادرة بلادهم سرا للوصول الى اوروبا، عبر طريق البحر او تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل المغرب عن منطقتي سبتة ومليلة الاسبانيتين. والمملكة المغربية هي ايضا بلد عبور لالاف المهاجرين من جنوب الصحراء.