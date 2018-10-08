قوات حفتر توقف في درنة قيادياً جهادياً مصرياً مطلوباً لدى القاهرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:23 08/10/2018 حدث بتاريخ: 16:31 08/10/2018

أعلن متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا أنّ قواته أوقفت في درنة قيادياً جهادياً مصرياً مطلوباً لدى القاهرة.

وأعلن المتحدث باسم هذه القوات العميد احمد مسماري "إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي فجر الاثنين 8 (تشرين الأول) اكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة" حيث كان يتحصن الجهادي الذي تتهمه القاهرة بتدبير هجمات دامية ضد قواتها في سيناء والصحراء الغربية منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل خمس سنوات.