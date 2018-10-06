ميلانيا ترامب تصل مصر في ختام جولة أفريقية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:18 06/10/2018 حدث بتاريخ: 14:18 06/10/2018

وصلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إلى القاهرة يوم السبت في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا.

وكانت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي في استقبال نظيرتها الأمريكية بالمطار في بداية الزيارة التي ستشمل منطقة الأهرام وأبي الهول في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وهذه أول جولة أفريقية تقوم بها السيدة الأمريكية الأولى دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تعود إلى بلادها في وقت لاحق يوم السبت.

وخلال زيارتها كينيا، قرأت ميلانيا كتابا للأطفال في دار أيتام وأطعمت فيلا صغيرا وقامت برحلة سفاري قصيرة يوم الجمعة.