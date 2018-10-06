إصابة 37 شخصا في حريق دمر مزارع نخيل بمحافظة الوادي الجديد المصرية

حريق دمر مزارع نخيل بمحافظة الوادي الجديد المصرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:00 06/10/2018 حدث بتاريخ: 13:01 06/10/2018

قلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت عن مسؤولة في مجال الصحة قولها إن 30 شخصا أصيبوا في حريق شاركت أربع طائرات هليكوبتر عسكرية في إخماده بمحافظة الوادي الجديد المتاخمة لليبيا.

وقال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط للوكالة إن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا أيضا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في المحافظة سيدة مشرف إن مستشفى ميدانيا أقيم في مدرسة بقرية الراشدة التي اندلع الحريق في مزارع نخيل قريبة منها ثم امتد إليها وأتى على الوحدة الصحية بها.

وأضافت أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات المحافظة بعد اندلاع الحريق مساء يوم الجمعة.

ونسبت الوكالة إلى الزملوط قوله ”تجرى حاليا عملية التبريد وإقامة عوازل بين الزراعات والوحدات السكنية“.

وأضاف أن رجال الحماية المدنية عملوا أكثر من 16 ساعة للسيطرة على الحريق.

وقالت الوكالة إن محافظة الوادي الجديد استعانت بثلاثين سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج بجنوب البلاد.

ولم ترد تقارير عن سقوط وفيات جراء الحريق الذي قال الزملوط إنه امتد إلى نحو مئة فدان من مزارع النخيل بسبب شدة الرياح. وقالت الوكالة إن الحريق امتد إلى قرية أخرى قريبة من الراشدة التي قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات أجلت سكانها.