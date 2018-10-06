الأرجنتين تقترح على قطر اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية

الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الرئاسي في بوينس ايرس في الخامس من أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:24 06/10/2018 حدث بتاريخ: 12:28 06/10/2018

اقترح الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي اختتم الجمعة في بوينس آيرس جولةً في أميركا الجنوبية، أن يتعاون بلداهما في استغلال موقع للموارد الهيدروكربونية في الأرجنتين.

ويتعلّق الأمر بموقع فاكا مويرتا الغني بالغاز الصخري في جنوب غرب الأرجنتين، بحسب مصدر رسمي.

وقد سمح إنتاج الغاز لقطر بأن تصبح إحدى أغنى دول العالم وبأن تُحوّل اقتصادها.

كما عرض ماكري على أمير قطر اتفاقيات لتصدير منتجات غذائية أرجنتينية إلى قطر.

وتسعى الدوحة إلى إقامة تحالفات جديدة خارج المنطقة بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة مع جيرانها الخليجيات.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدول الاربع للامارة بدعم "الارهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.