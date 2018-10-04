مسؤول سعودي يجري محادثات مع السفير التركي بعد اختفاء صحفي سعودي

سيارة تغادر مقر القنصلية السعودية في تركيا يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:31 04/10/2018 حدث بتاريخ: 19:31 04/10/2018

قالت وزارة الخارجية السعودية إن مسؤولا سعوديا كبيرا استقبل السفير التركي في الرياض لإجراء محادثات يوم الخميس بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية التركية لسفير الرياض بشأن اختفاء صحفي سعودي معارض.

وأضافت الوزارة على تويتر أن عادل مرداد وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية أجرى محادثات مع السفير التركي أردوغان كوك في الرياض.

وفي وقت سابق يوم الخميس قالت مصادر تركية إن السفير السعودي استدعي للتشاور يوم الأربعاء بشأن مكان الصحفي جمال خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي يوم الخميس أن السفير السعودي أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي.