مظاهرات في شمال سوريا غدا تحت شعار "هيئة التفاوض لا تمثلنا"

صورة ارشيفية لمظاهرات في مدينة إدلب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:34 04/10/2018 حدث بتاريخ: 16:58 04/10/2018

تستعد المدن والبلدات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال وغرب سورية غداً الجمعة للتظاهر بعد وقف القصف الجوي من قبل القوات الحكومية وروسيا .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة ادلب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس :" بدأت الفعاليات واللجان الثورية في محافظات إدلب وحماة وريف حلب الاستعداد للمظاهرات التي تنطلق غداً تحت اسم ( هيئة التفاوض لا تمثلنا ) ".

وأوضح المصدر أن " رفض هيئة التفاوض التي تضم في صفوفها موالين لروسيا إضافة إلى ابتعاد حتى الهيئة التي تضم ممثلين للمعارضة عن الخط الثوري ، تنفيذاً لضغوطات سياسية تمارس عليهم ".

وتقول هيئة التفاوض المعارضة في اجتماعات جنيف وغيرها إنها تمثل القوى المعارضة .

ويعتبر يوم غد الجمعة هو الخامس في التظاهرات المنتظمة التي تخرج في مناطق سيطرة المعارضة بشكل واسع .