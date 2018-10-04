مظاهرات في شمال سوريا غدا تحت شعار "هيئة التفاوض لا تمثلنا"
تستعد المدن والبلدات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال وغرب سورية غداً الجمعة للتظاهر بعد وقف القصف الجوي من قبل القوات الحكومية وروسيا .
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة ادلب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس :" بدأت الفعاليات واللجان الثورية في محافظات إدلب وحماة وريف حلب الاستعداد للمظاهرات التي تنطلق غداً تحت اسم ( هيئة التفاوض لا تمثلنا ) ".
وأوضح المصدر أن " رفض هيئة التفاوض التي تضم في صفوفها موالين لروسيا إضافة إلى ابتعاد حتى الهيئة التي تضم ممثلين للمعارضة عن الخط الثوري ، تنفيذاً لضغوطات سياسية تمارس عليهم ".
وتقول هيئة التفاوض المعارضة في اجتماعات جنيف وغيرها إنها تمثل القوى المعارضة .
ويعتبر يوم غد الجمعة هو الخامس في التظاهرات المنتظمة التي تخرج في مناطق سيطرة المعارضة بشكل واسع .