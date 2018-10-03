وكالة: قوات الأمن المصرية تقتل 15 "إرهابيا" في سيناء

قوات الأمن المصرية تقتل 15 "إرهابيا" في سيناء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:37 03/10/2018 حدث بتاريخ: 20:38 03/10/2018

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزارة الداخلية المصرية قولها يوم الأربعاء إن قوات الأمن قتلت 15 ”إرهابيا“ في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث ينشط إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الوكالة إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة حول استعدادات كانوا يتخذونها لشن عدد من الهجمات. وأضافت ”تم مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش ونجحت قوات الشرطة في تصفيتهم وعددهم ١٥ عنصرا عقب تبادل لإطلاق النار“.

وتابعت الوكالة أن قوات الأمن عثرت على خمس بنادق آلية وأربع بنادق خرطوش وثلاث عبوات ناسفة كانت بحوزتهم بالإضافة إلى ”كميات كبيرة“ من الذخيرة.

ولم تذكر الوكالة إن كانت هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح في صفوف قوات الأمن.

وتحول إجراءات أمنية مشددة في شمال سيناء دون التغطية الصحفية المباشرة للمواجهات.

وتأتي المداهمة في الوقت الذي يواصل فيه الجيش المصري، بدعم من الشرطة، عملية عسكرية للقضاء على الإسلاميين المتشددين الذين نفذوا سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وعسكريين في سيناء.