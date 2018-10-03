الرئاسة التركية: خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الاربعاء أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول.
واضاف خلال مؤتمر صحافي متلفز "طبقا للمعلومات التي لدينا فإن هذا الشخص السعودي الجنسية لا يزال في القنصلية حتى الان". وخاشقجي المعروف عنه انتقاده للرياض والذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، فُقد أثره منذ يوم الثلاثاء.
وعلق مسؤول سعودي اليوم الأربعاء إن خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا.
وأضاف المسؤول السعودي لرويترز "ليس في القنصلية ولا تحتجزه السعودية".