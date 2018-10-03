الرئاسة التركية: خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول

المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:24 03/10/2018 حدث بتاريخ: 20:26 03/10/2018

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الاربعاء أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول.

واضاف خلال مؤتمر صحافي متلفز "طبقا للمعلومات التي لدينا فإن هذا الشخص السعودي الجنسية لا يزال في القنصلية حتى الان". وخاشقجي المعروف عنه انتقاده للرياض والذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، فُقد أثره منذ يوم الثلاثاء.

وعلق مسؤول سعودي اليوم الأربعاء إن خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا.

وأضاف المسؤول السعودي لرويترز "ليس في القنصلية ولا تحتجزه السعودية".