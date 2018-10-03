إصابة ثمانية في تصادم بين طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم

تدريبات عسكرية سودانية سعودية مشتركة في قاعدة المروة الجوية شمال الخرطوم في 9 ابريل 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:47 03/10/2018 حدث بتاريخ: 19:47 03/10/2018

أصيب ثمانية اشخاص اثر اصطدام طائرتين تابعتين للجيش السوداني على مدرج مطار الخرطوم الاربعاء، على ما قال مسؤولون.

وقال مسؤول في المطار إن الطائرتين من طراز انطونوف هبطتا بفارق ثوانٍ على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.

وقال مسؤول اخر تحدث الى وكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "اصيب ثمانية اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد ان اصطدمت طائرتان حربيتان في مطار الخرطوم".

ومن المتوقع أن يعلق الجيش السوداني على الحادث في وقت لاحق الاربعاء.

وأظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرتين تتحركان على طول المدرج قبل أن تصطدم أحدهما فجأة بذيل الأخرى. وتضررت الطائرتان بشدة على ما بدا في الصور المنشورة على الإنترنت.

وأعلن مسؤولو المطار إغلاقه بشكل موقت بعد الحادث.

وحادث الاربعاء هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني القديم والمتهالك في أقل من شهر.

ففي 21 ايلول/سبتمبر ، قتل طياران سودانيان تحطمت طائرتهما العسكرية اثناء تدريب قرب ام درمان المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية للنيل.

جاء ذلك بعد أيام من تحطم مروحية عسكرية في اقليم دارفور المضطرب اثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.

واكد الجيش حينها إنقاذ كل ركابها من دون اعلان عددهم رغم اشتعال النيران في المروحية.

ويتكون معظم الأسطول الجوي السوداني من طائرات روسية الصنع، وتعرض خلال السنوات الماضية لحوادث عدة. ويعزو الجيش باستمرار هذا الامر الى مشكلات تقنية وسوء حالة الطقس.