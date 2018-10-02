أسر بدوية تطلب من ميركل المساعدة في منع إسرائيل من طردهم من قريتهم

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:23 02/10/2018 حدث بتاريخ: 18:24 02/10/2018

ناشد أطفال من البدو يوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن تساعدهم لوقف الخطط الإسرائيلية لهدم قريتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وحمل الأطفال لافتات عليها صور ميركل قبل زيارتها المقررة لإسرائيل.

وينتظر سكان قرية الخان الأحمر البالغ عددهم 180 مع نشطاء أجانب تجمعوا في الموقع تحرك الجرافات في أي وقت بعد انقضاء مهلة حددتها إسرائيل لسكان القرية لهدم منازلهم بأنفسهم في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

ويقول فلسطينيون إن هدم الخيام والأكواخ المصنوعة من الصفيح والخشب في القرية جزء من خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنات يهودية على شكل قوس بحيث تعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية اللتين احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لطرد البدو من الأراضي الواقعة بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وتقول إن قرية الخان الأحمر بنيت دون تراخيص. ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على مثل هذه الوثائق.

وحثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية إسرائيل على عدم هدم الخان الأحمر معللة ذلك بالخطر الكبير على السكان وعلى فرص السلام.

وتتضمن خطة الطرد إعادة توطين السكان إلى منطقة تقع على بعد نحو 12 كيلومترا بالقرب من مكب للنفايات. وفي وقت سابق هذا الشهر منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر للمضي قدما في خطة الإجلاء بعد عملية تقاض استمرت فترة طويلة.

وقالت منى أبو دهوك (12 عاما) ”كل يوم لما بروح على المدرسة بخاف لا يكونوا هادينها“.

وحملت هي وعدة أطفال آخرين لافتات عليها صورة ميركل وكتبت عليها عبارات استغاثة.

ومن المقرر أن تصل ميركل إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحضور اجتماع حكومي بين وزراء إسرائيليين وألمان.