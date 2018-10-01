عريقات يطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في تقريرها حول الأطفال

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:51 01/10/2018 حدث بتاريخ: 17:27 01/10/2018

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال، وذلك في التقرير السنوي الذي تصدره حول الأطفال والنزاع المسلح.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، فقد جاء هذا في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "احتجاجا على استهداف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للأطفال الفلسطينيين الأبرياء بالاغتيال والقنص المباشر".

وقال عريقات في مطلع الرسالة: "كما تعلمون مما يردكم من التقارير العديدة التي تحصلون عليها من وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين المحتلة أو من خلال قنواتنا الثنائية، فإنه يتضح بالدليل مواصلة إسرائيل، قوة الاحتلال، انتهاكاتها الخطيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما هو الحال في العديد من المعاهدات الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

وأشار عريقات في الرسالة إلى قيام "قناصة إسرائيليين يوم الجمعة باغتيال الطفل عبد الناصر مصبح (12 عاما)، وزميله محمد نايف الحوم (14 عاما) بينما كانا على بُعد مئات الأمتار من قوات الاحتلال الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة وحوله".

وحث الأمم المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لها من أجل حماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، وخاصة الأطفال.