إيران تُعلن أنها أطلقت صواريخ على معسكر "لارهابيين" في سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:06 01/10/2018 حدث بتاريخ: 10:12 01/10/2018

أعلن حرس الثورة الإيرانية صباح الإثنين أنه هاجم "مقرا لقيادة (...) إرهابيين" في شرق الفرات بسوريا "بصواريخ بالستية"، ردا على الاعتداء الذي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 21 أيلول/سبتمبر.

وقال الجيش العقائدي للجمهورية الاسلامية على موقعه الالكتروني الرسمي إنه "تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز الإرهابية في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ بالستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجوفضائي لحرس الثورة الاسلامية".

وقال الحرس الثوري "حسب المعلومات الأولية، قتل أو جرح عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي".

وتطلق السلطات الإيرانية صفة "التكفيريين" على الجهاديين السنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و"قيام" (800 كلم).

وقتل 24 شخصا في 22 أيلول/سبتمبر في هجوم نفذه مسلحون فتحوا النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الاسلامية.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون "رهيبا".