العراق يبدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي

صورة أرشيفية لحقل عراقي للنفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:40 29/09/2018 حدث بتاريخ: 16:33 29/09/2018

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان يوم السبت إن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميا.

وهذا الإنتاج جزء من خطة طموح أعلنتها الوزارة في ديسمبر كانون الأول لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا دون مساعدة من مستثمرين أجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه يأمل أن يتوقف عن إشعال الغاز بحلول عام 2021 إذ قال البنك الدولي إن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا.