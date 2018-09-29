أمير قطر يزور أمريكا اللاتينية يوم الاثنين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:53 29/09/2018 حدث بتاريخ: 14:55 29/09/2018

ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيزور أمريكا اللاتينية يوم الاثنين.

وتسعى الدوحة لبناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والأعمال منذ أن أدى خلافها العام الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطيعة سياسية واقتصادية بين الطرفين.

وقالت الوكالة القطرية ”سمو أمير البلاد المفدى يقوم في الأول من أكتوبر المقبل بزيارة دولة إلى عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية تشمل كلا من الإكوادور وبيرو وباراجواي والأرجنتين وذلك تلبية لدعوة من رؤسائها“.

وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ولها استثمارات في الأرجنتين عبر شركة قطر للبترول وتتطلع إلى التوسع في أمريكا اللاتينية.