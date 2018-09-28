مقتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:29 28/09/2018 حدث بتاريخ: 20:29 28/09/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الجمعة، سقوط ستة قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي، بينهم طفلان، وذلك في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة في بيان وفي حديث لفرانس برس "استشهد الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج، كما استشهد اياد خليل احمد الشاعر (18 عاما) برصاصة بالصدر شرق غزة".

وأضاف القدرة "كما استشهد أيضا الشاب محمد بسام شخصه (24 عاما) في شرق غزة، ومحمد علي انشاصي (18 عاما) شرق خان يونس، ومحمد وليد هنية (24 عاما) برصاصة بالرأس".

وتابع المتحدث الفلسطيني موضحا "أن هناك طفلا يبلغ ما بين ال12 وال14 من العمر يجري التعرف على هويته استشهد برصاصة بالرأس شرق خان يونس".