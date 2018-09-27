سالفيني يريد ايقاف انطلاق المهاجرين غير القانونيين من تونس

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:39 27/09/2018 حدث بتاريخ: 21:39 27/09/2018

دعا وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة الى تونس الخميس الى الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية و"وقف الهجرة غير القانونية".

وتأتي تصريحات سالفيني اثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبعد ان اصدر مجلس الوزراء الايطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الامن ومكافحة الهجرة.

وقال وزير الداخلية الايطالي (يميني) "تمثلت الأولوية في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية".

وأوضح الوزير الايطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".

وبين وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي "اذا ثبت وانهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع ارجاعهم"، مؤكدا في سياق كلامه على "التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا".

ويرفض العديد من المنظمات غير الحكومية في تونس زيادة عدد المرحلين من ايطاليا أسبوعيا الى أكثر من ثمانين شخصاً.

وبعد موقفه الرافض قبول سفينة انقاذ المهاجرين اكواريوس، قال الوزير الايطالي في المؤتمر الصحافي إن "إنقاذ الأرواح الانسانية حق وواجب جد مقدس".

وامر القضاء الايطالي السبت بالافراج عن ستة صيادين تونسيين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونيين في 29 آب/أغسطس وذلك بعد ان سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، وفق ما علم من محاميهم.

ووفقا لوزارة الداخلية الايطالية فان 4487 تونسي وصلوا لايطاليا بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 مقابل 6092 طيلة 2017.

وتقول السلطات التونسية انها قامت بتوقيف اكثر من 8400 مهاجر من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى 20 أيلول/سبتمبر كما تم توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا بتسهيل عملية العبور نحو اوروبا عبر البحر الابيض المتوسط.

ووقعت تونس مع ايطاليا في 5أبريل/نيسان 2011 اتفاقا تتعهد فيه السلطات الايطالية بتقديم تجهيزات بحرية لمراقبة الهجرة الغير قانونية في المنطقة الفاصلة بينها وبين تونس عبر البحر الأبيض المتوسط.