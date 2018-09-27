عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:50 27/09/2018 حدث بتاريخ: 20:50 27/09/2018

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي قال إنها تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط.

وقال عباس في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة ”وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين“.

ومضى يقول ”أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان“.