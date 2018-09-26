حكومة الوفاق الوطني تعلن وقفاً جديداً لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:22 26/09/2018 حدث بتاريخ: 17:07 26/09/2018

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية، الأربعاء توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان أن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك الثلاثاء، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.

وينص الاتفاق الذي صادق عليه الاربعاء وزير الداخلية عبد السلام عاشور على احترام الاتفاق الذي وقع برعاية الامم المتحدة بداية ايلول/سبتمبر ولكنه لم يصمد سوى بضعة ايام.

ويلحظ ايضا تشكيل قوة نظامية مختلطة تضم خصوصا عناصر شرطة من طرابلس وترهونة لتأمين مختلف احياء الضاحية الجنوبية للعاصمة التي تشهد معارك دامية منذ شهر.

ورحبت حكومة الوفاق في بيان ب"عودة الهدوء" الى هذه المناطق التي شملتها معارك خلفت 117 قتيلا على الاقل واكثر من 400 جريح وتسببت بنزوح اكثر من 25 الف شخص، وفق حصيلة رسمية جديدة.

واندلعت المعارك بين مجموعات مسلحة أتت من مدينتي ترهونة ومصراتة (غرب) وفصائل في طرابلس تتبع نظريا لحكومة الوفاق، وذلك على خلفية صراع على النفوذ للسيطرة على العاصمة ومؤسساتها.