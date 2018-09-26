إسرائيل تغلق المعبر الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة

معبر بيت حانون/إيرز

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:22 26/09/2018 حدث بتاريخ: 12:22 26/09/2018

أغلقت إسرائيل اليوم الأربعاء معبر بيت حانون/إيرز الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بإغلاق المعبر أمام المغادرين باستثناء الحالات المرضية الطارئة والأجانب.

وعزت مصادر إسرائيلية الإغلاق إلى تصاعد احتجاجات مسيرات العودة الفلسطينية على أطراف شرق قطاع غزة.

ومعبر بيت حانون/إيرز هو الوحيد المخصص للمغادرة عبر قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على الحركة من خلاله، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وأصيب الليلة الماضية فلسطينيان بجروح، أحدهما في حالة خطيرة، وأصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات على أطراف شمال قطاع غزة مع الجيش الإسرائيلي.

وصعّد الفلسطينيون احتجاجاتهم الليلية منذ أيام قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وقُتل أكثر من 180 فلسطينيا، غالبيتهم بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، في احتجاجات "مسيرات العودة" التي انطلقت في آذار/مارس للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.