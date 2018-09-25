السعودية تصدر تأشيرة للأحداث الخاصة اعتبارا من ديسمبر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:05 25/09/2018 حدث بتاريخ: 19:07 25/09/2018

قالت السعودية يوم الثلاثاء إنها ستصدر تأشيرة إلكترونية للزوار الأجانب الذين سيحضرون الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية اعتبارا من ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها وإحداث انفتاح في المجتمع.

وفي الوقت الحالي فإن دخول الأجانب المملكة يقتصر على العاملين الوافدين المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

ويجري منذ سنوات بحث قبول دخول عدد من السياح من الخارج لكنها تصطدم بالآراء المحافظة والبيروقراطية.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى تطوير صناعات جديدة لتخفيف اعتماد السعودية على صادرات النفط. وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 27.9 مليار دولار في عام 2015.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان إن منصة ”شارك“ الإلكترونية لاستخراج التأشيرات سيجري تطبيقها لأول مرة في سباق الدرعية ضمن سلسلة سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية يوم 15 ديسمبر كانون الأول. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ”نأمل أن يشهد سباق الدرعية حضورا للمشجعين من أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير إذ أن تذكرك الآن هي تأشيرتك“.