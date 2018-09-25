إحالة 169 بحرينيا إلى المحكمة بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية"

صورة أرشيفية لمدينة المنامة البحرين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:46 25/09/2018 حدث بتاريخ: 18:49 25/09/2018

أعلنت النيابة العامة في البحرين الثلاثاء إحالة 169 مواطنا من الشيعة للمحاكمة بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية".

وقال رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" أحمد الحمادي إن النيابة أحالت 169 متهما بينهم 111 محتجزا إلى المحاكمة لاتهامهم بـ"تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى حزب الله البحريني".

وأشار إلى أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".

ولم يحدد الحمادي تاريخ المحاكمة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتنفي سلطات البحرين ممارسة أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام إيران بتأسيس "خلايا ارهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الامر الذي تنفيه طهران.