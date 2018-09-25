وزيرة خارجية كندا تأمل لقاء نظيرها السعودي لبحث الخلاف الدبلوماسي

كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية تتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 31 أغسطس 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:26 25/09/2018 حدث بتاريخ: 18:27 25/09/2018

قالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية يوم الثلاثاء إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها خلال فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وجمدت السعودية في أغسطس آب التجارة مع كندا وأوقفت واردات القمح وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين.