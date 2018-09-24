إضراب في مؤسسات الأونروا احتجاجا على تقليص خدماتها في غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:17 24/09/2018 حدث بتاريخ: 13:17 24/09/2018

تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا الاثنين بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.

وأغلقت كافة المراكز الصحية والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من صباح الاثنين لمدة يوم واحد.

ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الانروا في مدينة غزة.

وكان الاتحاد قرر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية. وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد "ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب ادارة الانروا للمطالب".

ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.

وتواجه الأنروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.

وتقول آمال البطش نائبة رئيس اتحاد الموظفين، إن الإضراب "يأتي في ظل عدم تجاوب الإدارة مع مطالب اتحاد الموظفين وإصرارهم على عدم حل مشاكلهم، واستمرار قرارات الفصل والتقليص بحق الموظفين واللاجئين".

ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة من بينهم 9900 يعملون في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس الانروا في القطاع.

وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية وغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تبلغ نسبتهم حوالي 70% من سكانه.

ويبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالى 1,8 مليون نسمة.