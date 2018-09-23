مقدمة محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على مرشد الأخوان و64 آخرين في "أحداث العدوة"

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:07 23/09/2018 حدث بتاريخ: 16:20 23/09/2018

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المؤبد لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين ( التي تصنفها السلطات الحالية بالإرهابية ) و 64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وعاقبت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، 65 متهما بالسجن المشدد 15 سنة في نفس القضية.

وقررت المحكمة معاقبة 10 بالسجن المشدد ثلاث سنوات ، والحبس عامين ل22 آخرين.

كما قضت بانقضاء الدعوى لخمسة آخرين لوفاتهم ، وعدم الاختصاص لأربعة أحداث نظرا لكونهم أثناء الواقعه كانوا لم يبلغوا 15 عاما وأحالت أوراقهم للنيابه العامة.

وقضت المحكمة بـ "البراءة" لـ 287 متهمًا بالقضية .

ويواجه 682 شخصا في القضية تهم "اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة في مدينة العدوة ، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 آب/ أغسطس 2013".