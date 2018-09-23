إسرائيل تمهل الفلسطينيين في الخان الأحمر أسبوعا لإخلاء القرية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:42 23/09/2018 حدث بتاريخ: 11:42 23/09/2018

قالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد إن السلطات الإسرائيلية أمهلت أهالي قرية الخان الأحمر في شرق القدس أسبوعا لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه تم إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من الشهر المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا وإلا سيتم الهدم بالقوة.

وأوضحت الوكالة أن قوات إسرائيلية حاصرت خيمة التضامن في القرية وسلمت الأهالي والمعتصمين أمرا بهذا الخصوص، والذي يشمل حسب ما جاء فيه كل "المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر".

وبحسب الوكالة، تواصل السلطات الإسرائيلية الدفع بتعزيزات عسكرية لـ"منع المواطنين والنشطاء من الوصول إلى القرية، عبر نصب الحواجز وتفتيشها".

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الجاري التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص. وتقع القرية في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.

وقوبل قرار هدم القرية بانتقادات دولية باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.