روسيا تغلق المجال الجوي والمياه الدولية قبالة سوريا

مقاتلات روسية في قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية السورية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:16 20/09/2018 حدث بتاريخ: 17:16 20/09/2018

أفاد تقارير إخباري روسي بأن روسيا أغلقت المياه الدولية والمجال الجوي قبالة سواحل سوريا ولبنان وقبرص حتى الأربعاء القادم، لإجراء مناورات بحرية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن إشعار للطيارين أصدرته موسكو بأنها تعتزم إجراء تجارب صاروخية شرقي البحر المتوسط.

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية بين الإغلاق وبين حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية مؤخرا.

وحملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن الحادثة، وقال الجيش الروسي إن طائرة إسرائيلية كانت تقوم بقصف أهداف في محافظة اللاذقية السورية ناورت بالاختفاء خلف طائرة الاستطلاع الروسية للاحتماء من أنظمة الدفاع الجوي السوري، ما جعلها عرضة للإصابة بصواريخ الدفاع الجوي السوري.

ونفت إسرائيل بصورة قاطعة مسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا. واستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه توجيه اتهام لإسرائيل وقال إن الحادث وقع نتيجة "ظروف مأساوية".