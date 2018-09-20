القوى العاملة: لا يوجد اضراب في موقع المشروع الثاني للمطلاع السكني بعد التفتيش

القوى العاملة

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:01 20/09/2018 حدث بتاريخ: 16:01 20/09/2018

صرحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد بشأن البلاغ الذي ورد الهيئة العامة للقوى العاملة باضراب عمال عن العمل في العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع بسبب عدم قيام الشركة بدفع رواتبهم منذ ٣ أشهر.

فقد توجه على الفور مفتشي الهيئة إلى الموقع المذكور وتبين عدم وجود أي اضراب أو اشكالات في الموقع، وقد كان العمال على رأس عملهم في الموقع طوال اليوم ولم يكن هناك أي نوع من الاضراب.

وقد قام مفتشي العمل بالتفتيش على السكن للتأكد من مطابقته لشروط الصحة والسلامة المهنية،وتهيب الهيئة بأصحاب العمل والعمال الإلتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه لهما حرصا على عدم التعرض للعقوبات المقرره بموجب أحكام قانون العمل والقرارات المنفذه له ، وأيضا التواصل معها في حال وجود أي نزاعات عماليه وذلك حماية لحقوق الطرفين.