المرصد السوري: مقتل شخصين في القصف الصاروخي على اللاذقية في شمال غرب سوريا

ألسنة النيران بعد القصف الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية جمرايا في محيط العاصمة دمشق في 4 كانون الأول 2017

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:02 18/09/2018 حدث بتاريخ: 11:02 18/09/2018

تسبب القصف الصاروخي الذي استهدف ليل الاثنين الثلاثاء مدينة اللاذقية في غرب سوريا بمقتل شخصين غير مدنيين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهما.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "العثور على جثتين" قرب مؤسسة الصناعات التقنية التابعة لقوات النظام على الأطراف الشرقية لمدينة اللاذقية التي استهدفها القصف، من دون أن يحدد ما اذا كانت لعناصر من قوات النظام أم قوات موالية لها. كما أصيب عشرة آخرين بينهم سبعة جنود سوريين جراء القصف.