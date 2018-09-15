توقيف خمسة اشخاص بينهم نجلا مبارك بتهمة "التلاعب بالبورصة" في مصر

البورصة المصرية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:30 15/09/2018 حدث بتاريخ: 20:30 15/09/2018

تم السبت توقيف خمسة اشخاص في مصر بينهم نجلا الرئيس الاسبق حسني مبارك في اطار قضية "تلاعب بالبورصة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

يذكر انه بعد الاطاحة بالرئيس مبارك (1981-2011) في سياق احداث "الربيع العربي"، تقدم العديد بدعاوى ضده وضد اقاربه.

واتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بالتوافق على حيازة غالبية اسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون ابلاغ البورصة كما يفرض القانون.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة الى 20 تشرين الاول/أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.

واكد علاء مبارك في تغريدة السبت حبسه وكتب "امر بحبسنا مرة اخري في قضية البورصة وان شاء الله وباذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة".

وكان جمال مبارك يراس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم ابان حكم والده، وكان ينظر اليه على انه مرشح لخلافته.

اما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده.

وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الافراج عنهما قبل ثلاث سنوات.

وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في ايار/مايو 2015 بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانتهم بالاستيلاء على اكثر من عشرة ملايين يورو من الاموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي. وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.

وتمت في نهاية المطاف تبرئة العديد من المسؤولين في عهد مبارك، وضمنهم الرئيس الاسبق ذاته، من تهم فساد.

لكن مبارك الذي تمت تبرئته في آذار/مارس 2017 من قضية قتل متظاهرين، لازال تحت التحقيق في قضية فساد.

والسلطات المصرية متهمة باستغلال السلطة القضائية في قمع معارضين.