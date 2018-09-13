المرصد السوري: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

صورة ارشيفية لقوات تركية في سوريا خلال عملية درع الفرات

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:16 13/09/2018 حدث بتاريخ: 11:16 13/09/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بدخول رتل عسكري تركي جديد صباح اليوم الخميس إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم إن الرتل دخل صباح اليوم وانقسم إلى قسمين، أحدهما توجه نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي ، وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان بريف مدينة معرة النعمان.

وأشار المرصد إلى أن الرتل التركي يضم دبابات ومعدات عسكرية وإمدادات لوجستية.

ولفت المرصد أن ذلك يأتي فيما يسود هدوء حذر مناطق الهدنة الروسية - التركية وهي حلب وحماة وإدلب واللاذقية منذ ليل الاربعاء/ الخميس ، مع استمرار غياب الطائرات الحربية والمروحية لأكثر من 55 ساعة.