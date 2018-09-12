قادة تشيكيا يصادقون على نقل سفارة بلادهم في اسرائيل الى القدس

رئيس تشيكيا ميلوس زيمان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:46 12/09/2018 حدث بتاريخ: 22:06 12/09/2018

صادق قادة تشيكيا الاربعاء على نقل سفارة بلادهم في اسرائيل من تل ابيب الى القدس عقب خطوة مماثلة اتخذتها الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مشترك قال رئيس تشيكيا ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع إن افتتاح "بيت تشيكيا" في القدس في تشرين الثاني/نوفمبر "سيكون خطوة أولى في خطة نقل سفارة تشيكيا إلى القدس".

وصرح جيري اوفاجتشيك المتحدث باسم الرئيس الموالي لاسرائيل ميلوش زيمان، لوكالة فرانس برس أن "بيت تشيكيا" سيضم مؤسسات حكومية من بينها مركز وزارة الخارجية التشيكية ووكالة التجارة التشيكية ووكالة السياحة.

وقال إن "الرئيس سيفتتح بيت تشيكيا في القدس خلال زيارته اسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر".

وشجع زيمان (73 عاما) اليساري الذي يحمل آراء معادية للمسلمين، نقل السفارة إلى القدس حتى قبل أن ينقل الرئيس الاميركي دونالد ترامب السفارة الاميركية الى القدس في 14 أيار/مايو.

وفي أيار/مايو أعادت تشيكيا فتح قنصليتها الفخرية في القدس عقب اغلاقها في 2016 بسبب وفاة القنصل الفخري.

والسفارة التشيكية موجودة في تل ابيب منذ 1949 باستثناء فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل الحكم الشيوعي في براغ في الاعوام من 1967 حتى 1990.