وفاة السائحين البريطانيين في فندق بمصر كان نتيجة الاصابة ببكتيريا اي كولاي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:39 12/09/2018 حدث بتاريخ: 18:39 12/09/2018

أعلن بيان صادر عن النائب العام المصري الأربعاء أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن وفاة السائحين البريطانيين بفندق في الغردقة الشهر الماضي نتجت عن الإصابة ببكتيريا "اي كولاي".

وجاء في البيان أن وفاة البريطاني جون كوبر (69 عاما) "نتجت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الاصابة ببكتريا +اي كولاي+ وما أدت إليه من إسهال وقيء".

بينما توفيت سوزان كوبر (64 عاما) نتيجة "اصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها ببكتيريا +اي كولاي+".