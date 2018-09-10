بغداد تستدعي سفير الجزائر بعد هتافات تمجد صدام حسين خلال مباراة في كرة القدم

صدام حسين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:45 10/09/2018 حدث بتاريخ: 20:48 10/09/2018

ذكرت وزارة الخارجية العراقية الاثنين أنها استدعت السفير الجزائري في بغداد بعد انسحاب فريق القوة الجوية العراقي من مباراة في كرة القدم جمعته مع مضيفه اتحاد الجزائر الجزائري. وذلك إثر ترديد مشجعين جزائريين لهتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال هذه المقابلة التي تأتي في إطار إياب الدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال الذي دار على ملعب عمر حمادي في الجزائر.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الاثنين أنها استدعت السفير الجزائري لدى بغداد، على خلفية انسحاب فريق عراقي من مباراة لكرة القدم إثر إقدام مشجعين جزائريين على إطلاق هتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتوقفت مباراة القوة الجوية العراقي ومضيفه اتحاد الجزائر الجزائري في إياب الدور الـ32 لمسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، في الدقيقة 75 بعد انسحاب الفريق العراقي الذي كان متأخرا بهدفين نظيفين، إثر هتاف الجماهير من مدرجات ملعب عمر حمادي في الجزائر "الله أكبر، صدام حسين"، بحسب فيديوهات من المدرجات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان عن "استياء العراق حكومة وشعبا" إثر محاولة "تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد" الذي سقط عام 2003 بعيد اجتياح أمريكي للبلاد.

بدوره، هدد الاتحاد العراقي لكرة القدم بانسحاب فرقه من بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، معربا عن رفضه "الهتافات العنصرية والطائفية التي تفرق ولا تجمع".

ونقل بيان عن رئيس الاتحاد العراقي قوله "في حال عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارا منصفا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها فإن الفرق العراقية ستنسحب من المشاركة في بطولات الاتحاد".

في المقابل، اتهم مدرب فريق القوة الجوية باسم قاسم اتحاد العاصمة الجزائري وجمهوره بالتصرف بأفكار بعيدة عن الرياضة والروح الرياضية.

وقال قاسم في لقاء مصور مع أفراد من البعثة الإعلامية التي رافقت الفريق في رحلته إلى الجزائر "كنا نخوض المباراة بروح رياضية بعيدة عن التشنج لكنهم تعمدوا الإساءة لنا".

وأضاف "هذا لن نقبل به. لن نقبل أن يسيء الجمهور إلى بلدنا ويشتمنا. هذا جمهور يحمل أفكارا متخلفة ومتطرفة، وبالتالي لماذا نلعب كرة قدم في ظل وجود جمهور طائفي؟".