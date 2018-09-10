دول أوروبية تحث إسرائيل على عدم هدم قرية بدوية فلسطينية
طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل بعدم هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها.
وقالت الدول في بيان مشترك ”ننضم للممثلة العليا/نائبة رئيس (المفوضية الأوروبية فيدريكا) موجيريني في التأكيد مجددا على دعوة الحكومة الإسرائيلية عدم المضي قدما في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها“.
وأضافوا ”عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضا على آفاق حل الدولتين“.