دول أوروبية تحث إسرائيل على عدم هدم قرية بدوية فلسطينية

فلسطينيون في مظاهرة احتجاجا على خطط إسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة يوم السابع من سبتمبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:15 10/09/2018 حدث بتاريخ: 19:16 10/09/2018

طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل بعدم هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها.

وقالت الدول في بيان مشترك ”ننضم للممثلة العليا/نائبة رئيس (المفوضية الأوروبية فيدريكا) موجيريني في التأكيد مجددا على دعوة الحكومة الإسرائيلية عدم المضي قدما في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها“.

وأضافوا ”عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضا على آفاق حل الدولتين“.