عريقات: الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين رسميا بأنها ستغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:59 10/09/2018 حدث بتاريخ: 12:13 10/09/2018

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد اسرائيل.

وقال عريقات في بيان "تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبرا أنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة".

واضاف "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية " .

وقد أعلن ترامب الخميس إنه لن يمنح الفلسطينين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".

ودان عريقات قرار الإدارة الأمريكية باغلاق مكتب البعثة. واصفا هذه الخطوة "بالهجمة التصعيدية المدروسة. والتي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه."

وشدد عريقات" بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها اغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية.