السجن لستة اردنيين دينوا بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين

محكمة أمن الدولة الاردنية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:41 09/09/2018 حدث بتاريخ: 17:42 09/09/2018

قضت محكمة أمن الدولة الاردنية الاحد بسجن ستة اردنيين مددا تتراوح بين ثلاثة اشهر و15 عاما بعد ادانتهم بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين في سلاح الجو الملكي بمسدسات كاتمة للصوت ومتفجرات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وحكمت خلال جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالاشغال الشاقة 15 عاما لادانتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

كما حكمت على متهم رابع بالأشغال المؤقتة خمسة اعوام بعد ادانته بتهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"عدم الابلاغ عن وجود مخطط إرهابي".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها فرانس برس فان المتهمين وجميعهم من الاردن وفي العشرينات من العمر احدهم كان مؤذنا في احد مساجد عمان، وهم من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية تم اعتقالهم في ايلول/سبتمبر من عام 2017.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الاسلامية او المنضمين اليها.

وشدد الاردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار تنظيم الدولة الاسلامية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال.