11 قتيلا بقصف مقر حزب كردي إيراني في العراق

مقاتلون من الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويا "100 كلم عن اربيل بشمال العراق" في 22 اكتوبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:51 08/09/2018 حدث بتاريخ: 15:49 08/09/2018

قتل 11 عنصرا من حزب كردي إيراني معارض السبت في قصف لمقرهم خلال اجتماع حزبي في إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وقال مدير مستشفى كويسنجق كامران عباس لفرانس برس "قتل 11 شخصا من الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني وأصيب 30 آخرون بجروح إثر سقوط صواريخ كاتيوشا على مقرهم" في هذه المدينة الواقعة بين محافظتي أربيل والسليمانية.

وأوضح عباس أن من بين الجرحى سكرتير الحزب الجديد مصطفى مولودي والسكرتير السابق خالد عزيزي.

من جهته، أكد مسؤول في الحزب طلب عدم كشف هويته أن الصواريخ سقطت على المقر أثناء انعقاد مؤتمر الحزب"، متهما "طهران بالوقوف وراء هذا الهجوم".

وتصنف طهران الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني "تنظيما إرهابيا".

والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني يعد حزبا صغيرا جدا ويتمركز في قواعد له في جبال كردستان العراق على الحدود مع إيران، ويشن من فترة إلى أخرى عمليات على الأراضي الإيرانية، معظمها يبوء بالفشل.

ويتوزع الاكراد بصورة رئيسية على دول تركيا والعراق وايران وسوريا.

وتهدد تركيا وإيران باستمرار القواعد الخلفية للأكراد الإيرانيين في العراق.

وأعلنت تركيا في أكثر من مناسبة أن عملية عسكرية "مطروحة على الدوام" ضد القواعد الخلفية للمتمردين الأكراد في العراق، فيما أكدت إيران أكدت حقها بالرد "بقوة" على أي جهة تستهدف الأراضي الإيرانية.