ولي عهد أبو ظبي يلتقي وزير الدفاع الأميركي

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس "الثاني من اليسار" لدى وصوله قاعدة للحلف الأطلسي في كابول الجمعة 7 سبتمبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:16 08/09/2018 حدث بتاريخ: 14:17 08/09/2018

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في أبوظبي مساء الجمعة.

وكتب ولي عهد أبو ظبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن المسؤولين بحثا "تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر بيان رسمي أنهما استعرضا أيضا "الأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط و تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها".

والامارات أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج الى جانب السعودية والكويت والبحرين. وتقيم أبوظبي علاقات وطيدة مع ادارة ترامب.

وكان ماتيس أعلن في آب/اغسطس الماضي أن الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ليس "غير مشروط"، في الوقت الذي دافع فيه عن الدور المستمر لبلاده في هذه الحرب.

وتزامنت تعليقات ماتيس مع إعلان محققي الامم المتحدة أن لديهم أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأطراف المتحاربة في اليمن قد تكون ارتكبت "عددا كبيرا" من الانتهاكات للقوانين الانسانية التي قد ترقى الى "جرائم حرب".

وتقدم الولايات المتحدة للتحالف الذي يحارب الحوثيين في اليمن السلاح والمعلومات الاستخبارية وتزود طائراته المقاتلة بالوقود في الجو.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت قبلا أن غارتين قتلتا 26 طفلا على الاقل وأربعة نساء جنوبي مدينة الحديدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.