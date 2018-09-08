مصادر أمنية عراقية: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة
سقطت أربع قذائف السبت في باحة مطار البصرة الدولي (جنوب العراق) بحسب ما قالت مصادر أمنية عراقية لوكالة فرانس برس، فيما أكد موظفون أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر.
ولم يعرف مصدر أو نوع هذه القذائف التي تأتي فيما تشهد البصرة حركة احتجاج اجتماعية دامية منذ الثلاثاء أسفرت عن مقتل 12 متظاهرا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وتقع القنصلية الأميركية في البصرة داخل محيط المطار.
وجاءت هذه القذائف، غداة إقدام مئات المتظاهرين على اقتحام القنصلية الإيرانية في البصرة وإضرام النار فيها، في ما اعتبرته إيران "اعتداء وحشيا" يهدف إلى "تدمير علاقات الصداقة" بين البلدين.