وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي في رفح

فلسطينيون يلوحون بعلمهم خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة في العاشر من اغسطس 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:41 08/09/2018 حدث بتاريخ: 12:41 08/09/2018

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فتى فلسطيني السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة في رفح بجنوب القطاع.

وقال المصدر نفسه إن "أحمد مصباح ابو طيور (17 عاما) من رفح (...) استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها امس الجمعة شرق رفح قرب السياج الحدودي الفاصل" في جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع إلى 175 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تتكثف يوم الجمعة من كل أسبوع، لتأكيد "حق العودة للاجئين" الفلسطينيين الى بلداتهم التي هجروا أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.