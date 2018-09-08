محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما بينهم قيادات في الإخوان في قضية فض اعتصام رابعة

صورة أرشيفية للعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:22 08/09/2018 حدث بتاريخ: 12:24 08/09/2018

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم السبت بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر إن من بين‭ ‬من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.