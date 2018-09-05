المالكي يهدد الكتلة الاكثر عددا في البرلمان العراقي بـ"الجحيم"

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:27 05/09/2018 حدث بتاريخ: 1:33 06/09/2018

توعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الاربعاء الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي"بالجحيم في حال تشكيلها من دون جميع الاطراف"السياسية في العراق.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي/تويتر" مايحدث بالبصرة رد صريح على مساعي تشكيل الحكومة من طرف مايسمى بالكتلة الاكبر في العالم الافتراضي".

واضاف"استعدوا إلى جحيم أهل البصرة، والشعب يرفضكم واستعدوا لجحيمنا أيضا اذا قبلتم على تشكيلها من دون جميع الاطراف".

وحصل ائتلاف دولة القانون على 26مقعدا في الانتخابات العامة البرلمانية، وشكل مع زعيم كتلة الفتح هادي العامري تحالف ضم 150نائبا لمنافسة تحالف كبير يضم تيارات سائرون بقيادة مقتدي الصدر والحكمة الوطني بقيادة عمار الحكيم وتيار النصر بزعامة حيدر العبادي، إضافة إلى تيارات إياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك وجمال الكربولي وكتل تمثل مكونات الايزيديين والصابئة والمسيحيين والتركمان وشخصيات مستقلة بلغ عددهم بالمجمل 180نائبا.