السجن 20 عاما لأردني ينتمي لتنظيم داعش هاجم أجهزة الأمن

محكمة أمن الدولة الاردنية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:37 05/09/2018 حدث بتاريخ: 16:42 05/09/2018

حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة على أردني ينتمي لتنظيم داعش بعد إدانته بمهاجمة الاجهزة الامنية في معان جنوب المملكة، وفق مراسلة وكالة فرانس برس من داخل قاعة المحكمة.

وأدين المتهم البالغ من العمر 25 عاما"بجناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت أنسان".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان "المتهم وشقيقيه المتوفَين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وقاموا بتصنيع عبوات متفجرة وحيازة أسلحة اتوماتيكية وكانوا يتخذون من منزل يقع جنب إحدى المقابر في مدينة معان (212 كلم جنوب عمان) وكرا لهم".

واضافت ان "المتهمين خططوا في نهاية عام 2016 باستدراج الاجهزة الامنية الى وكرهم حيث قاموا بتفخيخ المنزل والطريق المؤدي اليه بعبوات متفجرة ثم قاموا برفع راية داعش في دوار بالمدينة وآخر على مئذنة مسجد وثالثة على سيارة بيك-أب عائدة لهم واخذوا يتجولون بها في المدينة وهم يطلقون النار في الهواء".

واوضحت اللائحة انه "عندما شاهد المتهمون سيارة تابعة للأجهزة الأمنية أطلقوا عليها النار وأصابوا من بداخلها ثم توجهوا الى المنزل وتعمدوا إبقاء السيارة خارج المنزل لاستدراج عناصر الأجهزة الأمنية".

وخلصت الى انه "عندما حضرت الاجهزة الامنية الى المكان اخذوا بتفجير العبوات المزروعة بطريق المنزل وأطلقوا النار بكثافه نحو الأجهزة الأمنية الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من رجال الأجهزة الأمنية ومقتل أثنين من المتهمين خلال الاشتباك والقاء القبض على المتهم الثالث الذي قام بتفجير المنزل".

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الاسلامية او المنضمين اليها.

وشدد الاردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار تنظيم الدولة الاسلامية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال.